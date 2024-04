VELO GRAVEL HOMME GRVL 520 SRAM APEX 1

CHOISIR LA TAILLE DE MON VÉLO Le choix de la taille d'un vélo dépend de votre taille, mais également de votre morphologie (longueur des jambes et amplitude des bras).

Si vous êtes entre 2 tailles, en prenant la plus petite, vous aurez une position plus confortable et plus facile en Gravel sur les chemins.

XS 154 165

S 165 173

M 173 180

L 180 188

XL 188 200

Cadre Nouveau Cadre Triban EvoG en aluminium 6061 T6, avec sa nouvelle géométrie Triban GRVL spécifique à la pratique Gravel pour un meilleur compromis

confort/pilotage.

Cadre robuste et polyvalent : possibilité d'installer un garde-boue et porte-bagage

Poids : 1750 g en taille M.

Entraxe pour un axe Quick Release QR 9x135

Etrier de frein en flat mount

Compatibilité normative avec des pneus de section jusqu'à 700.42 et 650.47

Fourche Nouvelle fourche Triban EvoG avec fourreaux en carbone et pivot aluminium 1"1/8 Aheadset.

Cette fourche combine confort, légèreté et précision.

Le carbone a été travaillé pour une bonne rigidité latérale, et une bonne filtration des vibrations frontales.

Etrier de frein en flat mount.

2 Inserts sur chaque fourreau pour l'installation d'un porte-bagage avant ou d'un porte-bidon. Poids Maxi en portage sur la fourche : 10kg

Compatibilité normative avec des pneus de section jusqu'à 700.42 / 650.47

Freins Freins à disques TRP HY/RD.

Tirage mécanique sur pistons hydrauliques, garantissant fiabilité et efficacité

Disque de 160mm à l'avant et à l'arrière. Montage en Flat Mount.

Gaine anti-compression JAGWIRE pour garantir la précision et l'efficacité du freinage

Plaquette semi-métallique TRP (version M515/M525)



Le réglage des freins TRP HY/RD est expliqué dans la vidéo suivante ( à 10:20 min) => https://www.youtube.com/watch?v=BcZKtFI8Els

Transmission Simplicité et efficacité avec le SRAM APEX1 pour les sentiers sinueux et cassants

Shifters SRAM APEX 1

Dérailleur arrière SRAM APEX 1

Poids dérailleur arrière: 314 grammes

Chaine SRAM PC1110

Poids chaine : 273 grammes

Pédalier/cassette Cassette SRAM APEX 1 PG1130 11-42

(11/13/15/17/19/22/25/28/32/36/42)

Poids cassette : 528 grammes



Pédalier SRAM S350-1 APEX 1 40

Longueurs des manivelles différentes en fonction de la taille du vélo :

XS, S : 170 mm.

M : 172,5 mm.

L, XL : 175 mm.

Poids pédalier en 172,5 : 790 grammes

Selle/tige de selle Selle Triban ErgoFit.

Conception en hamac pour plus de confort.

Tige de selle Triban en aluminium.

Réglage assiette de la selle facile

Diamètre : 27,2 mm.

Longueur : 300 mm en XS / S,350 mm en M / L / XL.



Le flex naturel de la tige de selle permis par son diamètre de 27,2 permet de filtrer les vibrations et les chocs pour plus de confort

Cintre/potence/direction Cintre Gravel Triban en aluminium avec un Flare de 16° (évasé) pour une meilleure prise en main et un excellent confort.

Largeur du cintre axe-axe :

XS / S : 420 mm.

M / L : 440 mm.

XL : 460 mm.



Potence :

XS : 60 mm

S : 70 mm.

M : 80 mm.

L : 90 mm.

XL : 100 mm

Roues Roues Triban Gravel 650x23c Tubeless ready, pour un pilotage et un confort efficace sur sentiers sinueux et cassants

Aluminium 6063 T66.

Dimension ETRTO : 584 x 23 C.

Hauteur 19 mm

Rayons aciers croisés (28 avant et 28 arrière).

Roulements à cartouche étanches.

Axe QR 9x135 arrière , 9x100 avant

Poids de la paire (sans cassette et sans QR) : 2,15 kg

Fond de jante TESA TLR*

*Pour la conversion en Tubeless, ajouter 2 valves tubeless ref:8551979 + liquide anti-crevaison tubeless ref:8363393

Pneus Pneus Hutchinson TOUAREG 650x47, Tubeless Ready, renfort Hard Skin anti-crevaison

585 g le pneu

Skinwall Tringle souple, bi-gomme

Carcasse 127 TPI

Dimensions : ETRTO 47-584 / 650x47c

Pression en chambre à air mini : 2,5 bar / 38psi

Pression en chambre à air maxi: 3.5 bar / 51 psi

Pression en montage Tubeless : 2,5 à 3 bars (pilote 85kg)

Compatibilité des pneus Le vélo peut accepter des pneus jusqu'à 700.42 ou 650.47

Minimum en compatibilité avec les roues de 23c à des sections de pneus de 37

Pédales Pédales plates fournies avec le vélo.

Il est conseillé d'opter pour des pédates plates ou des pédales SPD

Poids du vélo En taille M sans les pédales, 10,9kg

LA CONCEPTION DE NOTRE VELO GRVL520 Retrouvez l'histoire de conception de notre vélo sur Exposure.

De l'observation aux tests terrains en passant par la conception :

https://triban.exposure.co/